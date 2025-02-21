В России вырос спрос на страхование от террористических актов и диверсий

В России наблюдается заметный рост спроса на страхование от террористических актов и диверсий, сообщил «Коммерсант» . По данным издания, приобретение подобного полиса обходится недешево — тарифы могут составлять 5-7% от установленного лимита ответственности.

В компании «Югория» отметили, что в январе и феврале текущего года спрос на страхование от рисков террористических актов и диверсий вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Услуга особенно популярна в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах, то есть в тех регионах, которые могут атаковать украинские беспилотники.

Совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков считает, что лимиты покрытия могут достигать десятков миллиардов рублей для инфраструктурных и промышленных объектов. Ущерб от массированных атак беспилотников может быть даже больше, чем от обычных техногенных катастроф.

По мнению экспертов, изменения в первую очередь связаны с возрастанием риска страховых случаев.

«Цели террористических атак стали смещаться в сторону промышленных предприятий, и страхователи начали понимать, что даже если предприятие не является исходной целью атаки, оно может пострадать вследствие случайного падения БПЛА, запущенного по другому объекту», — пояснил заместитель директора департамента международных клиентов страхового брокера Remind Илья Миронов.

Накануне дежурные силы ПВО за четыре часа сбили 28 украинских беспилотников, большая часть — над территорией Краснодарского края. Обломки сбитого БПЛА рухнули на электроподстанцию в районе станицы Нововеличковской Динского района. Вспыхнул пожар.