В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, детям. Документ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

Закон дополнил новой статьей Кодекс об административных правонарушениях. Она устанавливает ответственность за нарушение правил продажи несовершеннолетним таких товаров.

Для юридических лиц штраф предусмотрен от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч рублей, для физических — от 30 до 50 тысяч рублей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что решение станет продолжением системной работы по защите здоровья подрастающего поколения на законодательном уровне.

Он также объяснял, что употребление детьми энергетиков ведет к риску раннего развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений.