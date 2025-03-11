В России введут ограничения на профессиональную переподготовку учителей

Правительство России готовится одобрить законопроект, регулирующий правила профессиональной переподготовки учителей. Педагогам могут разрешить получать дополнительное образование лишь в государственных учреждениях, сообщил «Коммерсант» .

Депутаты 11 февраля внесли поправки к закону «Об образовании». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила положительный отзыв на документ.

Инициатива связана с ростом популярности дистанционных курсов, которые не всегда обеспечивают учащихся реальными знаниями. Учителя должны будут проходить полноценную переподготовку для приобретения квалификации в сфере управления образовательными организациями или педагогики. Предполагается, что это поможет повысить качество подготовки кадров и образования.

Правительственная комиссия также указала на необходимость формирования реестра программ ДПО и списка организаций, имеющих право на переподготовку кадров. Перечни создаст Минпросвещения.

Ранее депутаты выступили с предложением повысить престиж профессии учителя.