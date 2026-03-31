В России упростят поиск информации о помощи беременным в интернете

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила RT , что в России планируется сделать более доступной информацию в сети о помощи беременным.

Гумерова подчеркнула, что в поисковой выдаче по запросам, связанным с абортами, должны быть представлены в первую очередь адреса служб психологической поддержки и центров доверия. «Чтобы в поисковой выдаче, когда женщина находится в ситуации репродуктивного выбора, доступно были указаны пункты помощи», — отметила она.

Ранее стало известно, что частные клиники региона добровольно исключили процедуру искусственного прерывания беременности из перечня своих услуг. По данным источника RT, одной из главных причин такого решения стал финансовый фактор.