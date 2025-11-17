В России снизился уровень бедности

РАНХиГС: уровень бедности в России за 30 лет снизился в три раза

За последние 30 лет уровень бедности в России снизился в три раза, за прошлые 10 лет — в полтора раза. Об этом РИА «Новости» сообщили в Президентской академии РАНХиГС.

«За 30 лет в России бедность снизилась почти втрое, а за последние 10 лет — в полтора раза, с 13,3 до 7%», — отметили исследователи.

Общие доходы россиян с учетом инфляции выросли на 8%. При этом присутствует отставание пенсий от зарплат на 2% в первые шесть месяцев 2025 года.

Опросы РАНХиГС подтверждают, что население страны адаптировалось к новым условиям. Лишь 10% респондентов назвали социальные условия очень плохими, 20% — скорее плохими, 50% — средними, 17% — скорее хорошими, а 3% — очень хорошими.

Показатель удовлетворенности своей жизнью особенно высок среди молодежи в возрасте до 34 лет (73%), а также жителей малых городов (69%).

