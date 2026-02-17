В России с 1 марта могут лишить прав по новым основаниям

В России с 1 марта могут лишить прав за проблемы со зрением и эпилепсию

Водительские права с 1 марта могут аннулировать при выявлении медицинских противопоказаний, например, эпилепсии или серьезных проблем со зрением. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Речь идет о заболеваниях, которые объективно создают повышенный риск на дороге, — тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных состояниях, способных привести к потере контроля за автомобилем», — подчеркнул Якубовский.

Он добавил, что данная мера не является карательной, она направлена на повышение безопасности на дорогах. Основанием для аннулирования служат медицинские данные о наличии противопоказаний. Если состояние здоровья нормализуется, человек может восстановить водительские права.

Якубовский подчеркнул, что любое состояние, которое может привести к потере сознания, создает риск не только для самого водителя, но и для других участников движения, в том числе пассажиров и пешеходов.

Срок сдачи практического экзамена на права сократят с полугода до 60 дней после проверки теории. Новые правила также упраздняют бумажные медицинские справки. О состоянии здоровья будущего водителя инспекторы узнают из единой базы Минздрава.