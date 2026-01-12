В России предложили ввести компенсацию за «тихое увольнение»

В России предложили ввести компенсации за «тихое увольнение». Исследование 2024 года показало, что с этой проблемой сталкивалась каждая третья компания. Инициатива исходит от Института исследования проблем современной политики, который считает, что нынешние нормы Трудового кодекса не защищают работников от давления руководства, сообщила «Вечерняя Москва» .

«Тихое увольнение» может проявляться по-разному. Сотрудник может формально оставаться на рабочем месте, но фактически переставать вкладываться в работу. С другой стороны, работодатель может создавать такие условия, что работник вынужден уволиться «по собственному желанию».

Авторы инициативы предлагают разработать национальный стандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность работодателей за создание «токсичных» условий работы. В случае подтверждения фактов «тихого увольнения» работник сможет получить компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат.

Это может помочь создать сдерживающий фактор, сократить число злоупотреблений со стороны работодателей и укрепить трудовые права граждан.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева посоветовала работникам, столкнувшимся с «тихим увольнением», собирать доказательства давления со стороны работодателя. После сбора доказательств работник может обратиться в суд с требованием признания увольнения незаконным и восстановления на работе.