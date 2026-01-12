В России предложили ввести компенсацию за «тихое увольнение»
В России предложили ввести компенсации за «тихое увольнение». Исследование 2024 года показало, что с этой проблемой сталкивалась каждая третья компания. Инициатива исходит от Института исследования проблем современной политики, который считает, что нынешние нормы Трудового кодекса не защищают работников от давления руководства, сообщила «Вечерняя Москва».
«Тихое увольнение» может проявляться по-разному. Сотрудник может формально оставаться на рабочем месте, но фактически переставать вкладываться в работу. С другой стороны, работодатель может создавать такие условия, что работник вынужден уволиться «по собственному желанию».
Авторы инициативы предлагают разработать национальный стандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность работодателей за создание «токсичных» условий работы. В случае подтверждения фактов «тихого увольнения» работник сможет получить компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат.
Это может помочь создать сдерживающий фактор, сократить число злоупотреблений со стороны работодателей и укрепить трудовые права граждан.
Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева посоветовала работникам, столкнувшимся с «тихим увольнением», собирать доказательства давления со стороны работодателя. После сбора доказательств работник может обратиться в суд с требованием признания увольнения незаконным и восстановления на работе.