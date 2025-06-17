В России предложили установить ограждения вдоль дорог, чтобы сократить количество ДТП с животными

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с инициативой, которую могут реализовать в России. Организация предложила установить ограждения вдоль дорог, чтобы сократить количество ДТП с дикими животными. Соответствующее предложение направили в Росавтодор, написал Life.ru .

В распоряжении издания есть документ, в котором предлагается возвести защитные конструкции высотой 2,5–3 метра на тех участках трасс, которые прилегают к заповедникам, национальным паркам, зонам сезонной миграции животных и сельскохозяйственным угодьям. Эксперты организации считают, что такие меры могут снизить количество ДТП с участием животных на 60–70%.

По мнению председателя организации, юриста Ивана Курбако, сегодня недостаточно шумовых установок и экологических переходов для животных, чтобы обеспечить безопасность на всей сети российских автодорог. Проблема становится особенно актуальной весной и летом, когда активность диких животных значительно возрастает.