В России предложили усилить защиту от вредоносных ссылок
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил обязать операторов мессенджеров, зарегистрированных в России, внедрить автоматические антифишинговые боты для защиты пользователей от мошеннических ссылок. Об этом написал RT.
По его словам, текущие меры безопасности, такие как ручная проверка или антивирусные приложения, недостаточны, так как пользователи часто игнорируют предупреждения, а мошенники оперативно меняют свои методы и создают новые домены.
Автоматические боты должны осуществлять проверку всех ссылок в режиме реального времени и немедленно блокировать подозрительные ресурсы, предупреждая пользователей о потенциальных угрозах. Предлагается дополнить законодательство, обязывающее операторов мессенджеров устанавливать такие боты, что значительно повысит уровень кибербезопасности и предотвратит хищение денежных средств и персональных данных граждан.