В России предложили усилить защиту от вредоносных ссылок

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил обязать операторов мессенджеров, зарегистрированных в России, внедрить автоматические антифишинговые боты для защиты пользователей от мошеннических ссылок. Об этом написал RT .

По его словам, текущие меры безопасности, такие как ручная проверка или антивирусные приложения, недостаточны, так как пользователи часто игнорируют предупреждения, а мошенники оперативно меняют свои методы и создают новые домены.

Автоматические боты должны осуществлять проверку всех ссылок в режиме реального времени и немедленно блокировать подозрительные ресурсы, предупреждая пользователей о потенциальных угрозах. Предлагается дополнить законодательство, обязывающее операторов мессенджеров устанавливать такие боты, что значительно повысит уровень кибербезопасности и предотвратит хищение денежных средств и персональных данных граждан.