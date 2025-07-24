В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Крайний срок оплаты ЖКХ в России перенесут с марта следующего года. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.
«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед», — рассказал парламентарий.
По его словам, срок оплаты перенесут с 10 числа каждого месяца на 15-е. Депутат выразил уверенность, что мера поможет населению своевременно оплачивать услуги ЖКХ, так как многим россиянам зарплата поступает 12-го или 15-го числа.
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