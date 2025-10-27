В России обеспокоились влиянием нейросетей на умение студентов писать и формулировать мысли

Руководитель центра компетенций по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики Саркис Григорян выразил обеспокоенность влиянием нейросетей на умение писать и формулировать мысли. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что современные студенты испытывают трудности с написанием текстов вручную.

Григорян отметил, что повсеместное использование нейросетей снижает навыки письма и выразительность языка. Он указал, что большинство студентов не могут написать от руки осмысленный текст объемом в один лист формата А4. Применение нейросетей для написания текстов и перевода идей в готовый формат снижает потребность в развитии собственной креативности и умения выражать мысли письменно.

Григорян подчеркнул необходимость развития навыков самостоятельной письменной речи и осмысления информации, чтобы сохранить уникальность человеческой мысли и способность к творческому мышлению.