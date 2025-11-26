В России обеспокоились нехваткой агрономов по отдельным культурам

Несмотря на высокие зарплаты и статус, в России ощущается нехватка агрономов по отдельным культурам. Это тормозит внедрение современных технологий в отрасль, снижает урожайность и инвестиции, сообщила ИА НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

По информации «Известий», в агропромышленном комплексе не хватает агрономов и инженеров-агротехников. В Минсельхозе отмечают рост числа вакансий в АПК и качественное изменение рынка труда. Сельское хозяйство становится одной из самых высокотехнологичных отраслей российской экономики.

«Агрономов катастрофически не хватает. Долгое время агрономия считалась традиционно непрестижной профессией. И сейчас, когда статус агронома достаточно высок, заработная плата хорошая, этот стереотип остается», — рассказала Козий.

Она подчеркнула, что работа агронома сложна и ненормирована, требует адаптации к природе, а в полевой сезон у специалиста нет выходных.