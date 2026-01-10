В России назвали самые популярные «зимние» клички для собак

Российская кинологическая федерация представила анализ популярных зимних кличек для собак в России в 2025 году. Президент федерации Владимир Голубев сообщил РИАМО , что хозяева часто проявляют неожиданную фантазию при выборе имен для своих питомцев.

Самым распространенным зимним именем стала кличка Айс (Лед). «Когда мы даем советы, как выбрать кличку собаки, мы всегда рекомендуем ориентироваться на звучность слова», — отметил Голубев. По его словам, кличка — это первая команда щенка, и часто длинное слово сокращается до пары слогов, написал «Петербургский дневник».

В рейтинге также присутствуют клички Сноу и Норд (Снег и Север), а также Нортон (северный город). Популярны и русскоязычные варианты: Снежинка, Снег, Север, Вьюга, Метель, Пурга. Отмечается связь между кличками Вьюга и некоторыми породами собак, такими как русские гончие, сибирские хаски и хортые борзые.

Среди необычных вариантов — Щелкунчик, Варежка, Снегурочка, Санта, Морозко. Например, единственной собакой с кличкой Морозко в РФ в этом году стала русская псовая борзая.

Также популярны имена, связанные с детскими зимними сказками, такие как Кай и Герда из «Снежной королевы» Андерсена, Эльфы и Гномы. Иногда выбор отражает иронию, например, Гномом назван грозный на вид ксолоитцкуинтли.