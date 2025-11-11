В России могут ввести лимит на онлайн-покупки для супругов

Председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков в беседе с «Абзацем» предложил проработать механизм, который позволит одному из супругов устанавливать лимит на покупки в интернет-магазинах для своего партнера.

Как рассказал активист, механизм должен срабатывать, если траты превышают установленный лимит. При этом меру следует внедрять на добровольной основе.

«Что касается идеи установки ограничителей или лимитов на покупки, я считаю, такой подход возможен и даже желателен в рамках добровольного регулирования семейных отношений при условии согласия обеих сторон», — привело слова Курбакова радио Sputnik.

Общественник добавил, что лимиты на траты в каждой семье должны устанавливаться с учетом реальных доходов и потребностей.