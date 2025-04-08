В России изменят правила весенней охоты

Россиян ожидают изменения в правилах весенней охоты. О нововведениях рассказал заместитель президента Российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов Андрей Сицко в интервью RT .

По словам специалиста, увеличение срока охоты на вальдшнепа с 10 до 16 дней не окажет негативного воздействия на птиц, так как основная их добыча ведется в Западной Европе почти всю зиму. А вот численность бобров стоит сократить, поскольку она сильно выросла и животные создают проблемы людям, подтапливая дороги и дачные участки.

При этом фактический объем добычи бобров очень мал — меньше 4% от общей численности. Поэтому дополнительный месяц охоты существенно не повлияет на популяцию этих животных.

Кроме того, планируется разрешить региональным властям регулировать сроки добычи в зависимости от местных условий. Ведь погодные и социально-экономические ситуации в регионах различаются. Например, на Камчатке охоту на лося обычно закрывают раньше из-за специфики трофейной охоты.