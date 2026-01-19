В России банки начали активно отслеживать необычные финансовые операции клиентов

Председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин в разговоре с RT указал, что кредитные организации стали более внимательно следить за операциями, отклоняющимися от обычного финансового поведения клиента. Это происходит из-за работы системы противодействия отмыванию доходов.

По словам Кузьмина, чаще всего подозрения вызывают резкие скачки по оборотам, частые переводы на незнакомые счета и регулярные операции с крупными суммами без очевидного экономического смысла. Также внимание могут привлечь поступления от большого числа «разовых» отправителей и использование счета не по назначению.

Если блокировка все же происходит, важно не пытаться решить вопрос «обходными путями», а выйти с банком на прямой диалог. Проверка часто сводится к уточнению источника доходов и назначения операций, поэтому лучше заранее подготовить документы: договоры, чеки, переписку с контрагентами.

«Чем быстрее клиент снимает для банка вопрос „почему эта операция появилась“, тем быстрее ограничения уходят», — пояснил Кузьмин.