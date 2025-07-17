В Россельхозцентре рассказали, что настой из трав отпугивает слизней резкими запахами

Слизни — это прожорливые вредители, которые могут быстро уничтожить рассаду и растения в огороде. Они активны ночью и любят влагу. Подробнее о том, что привлекает слизней — в материале Ura.ru .

Слизней привлекают повышенная влажность, тень и наличие укрытий. Обычно они появляются в середине и конце лета, особенно после дождей. Также им нравится почва, богатая органикой.

Они едят как живые растения, так и мертвую органику. Особенно любят нежные листья, плоды и корни. Из овощей страдают огурцы, кабачки, тыквы и баклажаны. Ягоды и цветочные культуры тоже в зоне риска.

Специалисты Россельхозцентра отмечают, что можно приготовить настой из трав, который отпугивает слизней своими резкими запахами.

Поддержание баланса в экосистеме сада или огорода — лучший способ избавиться от слизней не только в этом сезоне, но и в будущем.