В Роскачестве сообщили, что премия при увольнении зависит от внутренних документов компании

Право бывшего сотрудника на получение премии определяется внутренними документами организации, такими как положение о премировании и условия трудового договора, а также предварительными договоренностями между работником и работодателем. Об этом RT сообщили в департаменте организационного развития Роскачества.

Аналитики подчеркнули, что сам факт увольнения не всегда означает потерю премии, особенно если сотрудник достиг согласованных целей и результаты его работы были достигнуты до даты ухода.

Эксперты отмечают, что в компаниях с клиентократичной и зрелой системой управления такие вопросы обычно решаются заранее и прозрачно. Если сотрудник и работодатель открыто обсуждают планы ухода, они могут договориться, что человек завершит ключевые задачи и достигнет целей, например, по итогам полугодия. В этом случае выплата премии становится частью взаимных договоренностей и элементом доверительных отношений при расставании.