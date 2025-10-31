В Роскачестве рассказали, что многодетные семьи могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Государство предоставляет многодетным семьям различные льготы и выплаты. Одной из федеральных мер поддержки является выплата в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Юрист, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал RT , что такую субсидию могут получить семьи с тремя и более детьми.

Третий или последующий ребенок должен родиться в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Возраст старших детей и наличие брака не имеют значения. Условия также распространяются на родителей усыновленных детей.

Для получения выплаты необходимо, чтобы заявитель и его дети были гражданами России, а также имелся действующий кредитный договор на приобретение или строительство жилья.

Заявление на получение выплаты можно подать онлайн через «Госуслуги» или обратиться в банк, выдавший ипотеку.

По словам эксперта, для получения выплаты потребуются следующие документы: паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей (для детей старше 14 лет — паспорт), документы, подтверждающие материнство или отцовство, кредитный договор, договор на приобретение или строительство жилья.