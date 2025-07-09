В Роскачестве призвали обращать внимание на дату изготовления репеллента

Из-за аномальной жары в Центральной России может появиться много комаров и мошек. Чтобы отдых на природе не был испорчен, важно правильно выбрать средство от насекомых. Специалисты Роскачества поделились с Life.ru рекомендациями по выбору эффективного репеллента.

Для нанесения на кожу или одежду используются различные формы репеллентов: спреи, мази, пенки, молочко, эмульсии и другие. Для помещений подходят свечи, лампы, фумигаторы и т. д. Также существуют устройства в виде ультразвуковых приборов, браслетов, наклеек и пластырей.

В Роскачестве советуют обращать внимание на дату изготовления репеллента: чем свежее средство, тем оно эффективнее. Средства делятся на категории в зависимости от времени защиты: высшая, первая, вторая и третья. Чем выше категория, тем дольше защита.

Также важно убедиться, что выбранное средство действительно является репеллентом, а не просто парфюмерно-косметическим продуктом. Многие товары относятся к последней категории и не проходят проверку на соответствие нормативным правилам, установленным для репеллентов.