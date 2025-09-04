В Роскачестве призвали не покупать продукт, если дата на этикетке вызывает сомнения

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала «Известиям» , как правильно выбирать готовую еду в магазинах, чтобы продукт был безопасным.

По мнению специалиста, риски для потребителей возникают из-за нарушения условий хранения и транспортировки продукции. Продукты, которые не прошли термическую обработку или уже готовы к употреблению, например, салаты, кондитерские изделия с кремом, многокомпонентные блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, могут стать идеальной средой для развития патогенных микроорганизмов при несоблюдении температурного режима.

Спеценко советует обращать внимание на условия хранения продукта в торговом зале и сроки годности. «Никогда не покупайте продукт, если дата на этикетке вызывает сомнения, плохо читается или стирается», — сказала специалист.

Эксперт также рекомендует обращать внимание на внешний вид продукта и упаковки. Негерметичная упаковка, поврежденный контейнер, неаппетитный цвет или текстура продукта, наличие конденсата внутри упаковки — все это может свидетельствовать о нарушениях условий хранения.