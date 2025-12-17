В Роскачестве посоветовали обращать внимание на состояние хвои при выборе елки

Эксперты Роскачества поделились советами по выбору свежей новогодней елки. Они отметили, что основное внимание следует уделить состоянию хвои: у качественного дерева иголки должны быть зелеными, маслянистыми и эластичными, написала Lenta.ru .

В пресс-службе организации уточнили: «Пожелтевшие или ломкие иголки говорят о том, что дерево срублено давно и начнет быстрее осыпаться».

Специалисты также рекомендуют проверять гибкость ветвей и состояние ствола — на нем не должно быть трещин, уточнил RT.