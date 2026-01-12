В Роскачестве отметили, что работодатель не сможет забрать переплату без согласия работника

Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина сообщила RT , что работодатель не может просто так забрать излишне перечисленные сотруднику деньги. Если произошла переплата, вернуть ее можно только с согласия работника или через удержание из будущих выплат, но в строго определенных случаях.

Трудовой кодекс (ст. 137 ТК РФ) допускает удержание излишне выплаченной зарплаты только при счетной ошибке, неотработанном авансе или излишне выплаченных отпускных при увольнении. Решение об удержании должно быть принято не позднее месяца с момента обнаружения ошибки.

«Без согласия работника спор решается только через суд», — отметила специалист.

Размер удержаний ограничен и обычно составляет не более 20% дохода, в отдельных случаях — до 50%.