В Роскачестве объяснили, что отопление отключают при среднесуточной температуре +8 градусов

В Роскачестве рассказали, что решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. Об этом сообщил RT .

Специалисты ориентируются на среднесуточную температуру воздуха: если она держится на отметке +8 градусов в течение пяти дней подряд, отопление отключают.

«Даже если в отдельные дни температура поднимается выше или днем стоит яркая солнечная погода, тепло продолжат подавать, пока не будет выполнено указанное условие», — объяснили в организации.

При возвращении похолодания подачу тепла могут возобновить. Однако процессы запуска и остановки отопления занимают несколько дней и не происходят мгновенно.