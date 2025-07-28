В Роскачестве напомнили, что тепловой удар может считаться производственной травмой

В жару возрастает вероятность получить тепловой удар. Согласно статье 227 ТК РФ, в ряде случаев он может считаться производственной травмой. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с RT .

По ее словам, речь идет о ситуациях, когда тепловой удар повлек необходимость перевести сотрудника на другую работу. То же самое касается временной или постоянной утраты трудоспособности.

«В зависимости от обстоятельств сотрудник может рассчитывать на выплаты. Так, больничный лист оплачивается в размере полного среднего заработка», — отметила эксперт.

Чтобы избежать подобных ситуаций, директор департамента рекомендовала работодателям вводить гибкий график и возможность трудиться удаленно.