В Росгидромете рассказали о характере паводков в Тюменской области текущей весной

В этом году Тюменская область может не столкнуться с рекордными паводками. Региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил URA.RU , что масштаб половодья зависит от обстановки в Казахстане. В этом государстве не ожидают высоких уровней паводков. Более точные прогнозы появятся в третьей декаде марта.

Согласно поступающим от Росгидромета данным, величина весеннего половодья будет определяться характером весны — интенсивностью снеготаяния и дополнительными осадками в период формирования половодья. Важную роль играет также степень увлажненности пойм рек в Тюменской области.

«По справочным данным, на сопредельных с нашей областью территориях Казахстана в этом году складывается благоприятная паводковая обстановка, высоких уровней паводков не ожидается», — сообщили власти.