В «Росчайкофе» рассказали, что молодежь отдает предпочтение кофе, несмотря на рост цен на напиток

Несмотря на повышение стоимости, кофе продолжает лидировать среди горячих напитков у российской молодежи. Как сообщил в интервью URA.RU генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, в последние 15 лет молодежь выбирает кофе в качестве основного горячего напитка.

«Несмотря на рост цен, пока тренд на популярность кофе более мощный», — отметил эксперт.

Он также добавил, что, хотя часть молодых людей начинает больше интересоваться чаем и разбираться в нем, это пока не стало устойчивой тенденцией.