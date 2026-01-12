В РОКВУЛ посоветовали уделять особое внимание риску перегрузки электросетей зимой

В зимний период количество пожаров в жилых домах значительно возрастает. Подробнее рассказали эксперты компании «РОКВУЛ» и общественного движения «Пожарам НЕТ!», сообщили « Известия ».

Основными причинами трагедий становятся неосторожное обращение с огнем, перегрузка электросетей и нарушение правил эксплуатации оборудования. Бытовая профилактика при этом остается на низком уровне.

Эксперты подчеркнули, что безопасность в многоквартирном доме зависит от повседневных решений жильцов. Необходимо уделять особое внимание риску перегрузки электросетей. Важно не подключать несколько мощных приборов в одну розетку, использовать только сертифицированные изделия и исправные удлинители с защитой. При появлении запаха гари или нагреве розеток питание следует немедленно отключить.