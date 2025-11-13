В Республике Коми рассказали о совершенствовании системы поддержки семей с детьми

В Республике Коми продолжают совершенствовать систему поддержки семей с детьми в рамках национального проекта «Семья». По словам главы региона Ростислава Гольдштейна, помощь предоставляется не только после рождения ребенка, но и на этапе беременности. Об этом написало «АБН24» .

Беременные женщины, вставшие на учет в медицинских организациях региона после 12 недель, ежемесячно получают пособие на питание в размере 10 тысяч рублей. За девять месяцев 2025 года этой мерой поддержки воспользовались около 5 850 будущих мам, сообщили «Государственные новости».

Для жительниц труднодоступных районов Коми предусмотрена компенсация расходов на проезд в медицинские учреждения, где оказывается помощь во время беременности и родов. Средства возмещаются в обе стороны, при этом число поездок не ограничено. С начала года этой возможностью воспользовались 575 женщин.

После рождения ребенка каждая семья получает комплект вещей первой необходимости — «Подарок новорожденному». В него входят детская одежда, средства гигиены, постельные принадлежности, плед и другие товары. В случае рождения двойни предоставляется два набора. На 1 октября 2025 года медицинские учреждения республики выдали 4 254 таких комплекта.

Дополнительно в регионе действует механизм социального контракта, который помогает семьям с низким доходом улучшить финансовое положение. За девять месяцев 2025 года заключено 1 262 контракта, из них 194 — с многодетными семьями.