В профсоюзе фельдшеров Москвы рассказали о проблемах в системе скорой помощи

Система скорой помощи в крупных городах сталкивается с серьезными вызовами. Большое количество вызовов и ограниченное число бригад создают проблемы с оперативным реагированием, сообщил ИА НСН глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков.

«Сейчас очень сложно говорить в целом о скорой помощи, потому что, если раньше это была единая служба 03, то сейчас каждая скорая помощь каждого региона — это свое собственное царство, у которого свои стандарты и свои зарплаты», — отметил спикер.

Беляков указал на рост числа несрочных вызовов из-за перегруженности поликлиник. Это приводит к тому, что бригады часто заняты неэкстренными случаями.

Эксперт подчеркнул, что доказать ложность вызова сложно, а система мотивации скорых ориентирована на увеличение количества обслуженных вызовов.

Ранее основатель системы обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин рассказал, что для введения в России лекарственного страхования понадобится порядка 800 миллиардов рублей.