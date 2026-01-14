В правительстве Татарстана подвели итоги культурных мероприятий в период праздников

В правительстве Татарстана подвели итоги культурных мероприятий, которые пользовались особой популярностью у жителей в период с конца декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Об этом сообщило «Реальное время» .

Театр кукол «Экият» провел 120 спектаклей, которые посетили более 30 тысяч зрителей. Казанский ТЮЗ представил 63 новогодних представления, а Большой драматический театр имени Качалова — 33, написал RT.

Казанский Кремль принял более 257 тысяч гостей, а фестиваль «Свет и лед» в Раифе собрал свыше полумиллиона посетителей.

Более восьми тысяч культурно-досуговых мероприятий прошло в муниципальных районах республики, их посетило в общей сложности более миллиона человек.