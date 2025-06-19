В Подмосковье девелопер создал парк арт-инсталляций
Пространства вокруг нас стремительно меняются. Города, особенно такие крупные, как Москва, растут огромными темпами. На месте пустырей, заброшенных заводов и старых домов появляются новые жилые комплексы, создающие новый стиль и облик городов. Что это — запрос общества или инициатива самих застройщиков? Попробуем разобраться.
Потребности жителей
Вместе с увеличением объемов ввода жилья растут потребности и самих жителей. Двадцать первый век создает новые запросы на уровень комфорта. Все чаще покупатели ищут жилье не только поближе к метро, с мусоропроводами, консьержами и благоустроенными придомовыми площадками, но и с собственными детскими садами и школами.
После пандемии COVID-19 значительно вырос спрос на удаленку. Люди уже не хотят тратить много времени на дорогу на работу и обратно и преодолевать большое расстояние ради нужных им покупок или услуг. Поэтому все чаще на первых этажах новых ЖК появляются магазины, кафе, салоны красоты и другие социально-бытовые объекты, а в спальных районах — торговые комплексы.
Кроме того, девелоперам необходимо удивлять покупателей, предлагая им то, чего нет у конкурентов. И здесь речь может идти, в частности, о визуальной составляющей. Теперь зачастую недостаточно стандартного набора благ — хочется еще и качественной среды вокруг, не только функциональности, но и эстетики, и эмоциональной вовлеченности.
Тенденция к искусству как способу оживить публичное пространство пришла в Россию недавно, но уже твердо закрепилась на отечественной почве. И девелоперы вынуждены подстраиваться под ожидания потребителей.
Побывать на Дону, не выходя из дома
На территории жилого комплекса «1-й Донской» в Ленинском городском округе Подмосковья появилось арт-пространство. Девелопер проекта — группа компаний ФСК — установил несколько скульптурных композиций, которые отражают общую концепцию проекта — путешествие по Дону.
Рядом с первыми сданными корпусами стоят фигуры лисы и волка, которые смотрят друг на друга из-за листьев. Звери не только символизируют человеческие черты, но и помогают сформировать визуальную идентичность нового микрорайона.
Всего в состав экспозиции войдут 10 скульптур. В будущем на территории появятся фигура горностая, образ парусника и многие другие. Каждая из них — составная часть единого художественного повествования. Когда строительство жилого комплекса завершится, его жители получат возможность изучить донской ландшафт и историю, не выезжая из Подмосковья.
Что войдет в новый ЖК
В состав жилого комплекса «1-й Донской» войдут девять домов высотой от шести до 24 этажей, а также два детских сада, школа и собственная станция скорой медицинской помощи. На территории проекта обустроят зеленую прогулочную зону, общественные пространства, современные детские площадки и места для прогулок с животными.