В Подмосковье девелопер создал парк арт-инсталляций

Пространства вокруг нас стремительно меняются. Города, особенно такие крупные, как Москва, растут огромными темпами. На месте пустырей, заброшенных заводов и старых домов появляются новые жилые комплексы, создающие новый стиль и облик городов. Что это — запрос общества или инициатива самих застройщиков? Попробуем разобраться.

Потребности жителей

Вместе с увеличением объемов ввода жилья растут потребности и самих жителей. Двадцать первый век создает новые запросы на уровень комфорта. Все чаще покупатели ищут жилье не только поближе к метро, с мусоропроводами, консьержами и благоустроенными придомовыми площадками, но и с собственными детскими садами и школами.

После пандемии COVID-19 значительно вырос спрос на удаленку. Люди уже не хотят тратить много времени на дорогу на работу и обратно и преодолевать большое расстояние ради нужных им покупок или услуг. Поэтому все чаще на первых этажах новых ЖК появляются магазины, кафе, салоны красоты и другие социально-бытовые объекты, а в спальных районах — торговые комплексы.

Кроме того, девелоперам необходимо удивлять покупателей, предлагая им то, чего нет у конкурентов. И здесь речь может идти, в частности, о визуальной составляющей. Теперь зачастую недостаточно стандартного набора благ — хочется еще и качественной среды вокруг, не только функциональности, но и эстетики, и эмоциональной вовлеченности.

Тенденция к искусству как способу оживить публичное пространство пришла в Россию недавно, но уже твердо закрепилась на отечественной почве. И девелоперы вынуждены подстраиваться под ожидания потребителей.