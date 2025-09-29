В Петрозаводске проведут конференцию о вкладе Карельского фронта в Великую Победу

Конференция, которая пройдет в Петрозаводске, посвящена исследованию вклада Карело-Финской ССР и Карельского фронта в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Правительство Республики Карелия, Петрозаводский государственный университет, Президентская академия и Национальный музей Карелии, написал сайт karelinform.ru .

Программа конференции включает пленарное заседание, на котором выступят известные ученые и историки, такие как Михаил Мягков, Владимир Барышников и Сергей Веригин. Заседание пройдет в стенах Национального театра Республики Карелия с 10 до 12 часов.

Затем, с 14 до 16 часов, запланировано проведение тематических секций, посвященных различным аспектам войны. Одна из секций будет посвящена боевым действиям на Карельском фронте и партизанскому движению, другая расскажет о жизни и труде карельского тыла в военный период, третья — посвятит свое внимание лучшим образовательным и музейным практикам, связанным с темой Великой Отечественной войны.

Форум призван подчеркнуть героизм и мужество советских солдат и мирных жителей, внести вклад в память о подвигах предков и способствовать патриотическому воспитанию молодежи.