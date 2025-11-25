В Петрозаводске открыли детский сад после капитального ремонта

В Петрозаводске состоялось торжественное открытие детского сада № 89 после капитального ремонта, выполненного в рамках государственной программы «Развитие образования» национального проекта «Семья». Об этом написал karelinform.ru .

Масштабные работы включали обновление фасада, утепление стен, облицовку плитки, ремонт кровли и замену окон.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности: в каждой группе оборудован отдельный эвакуационный выход, соответствующий современным нормам и стандартам. Министр образования Карелии Наталья Кармазина подчеркнула, что ремонт проведен на средства федерального бюджета, в объеме 47,5 млн рублей.