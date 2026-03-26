В Петербурге значительно вырос интерес к планировщикам задач

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге наблюдается повышенный интерес к сервисам для планирования задач и управления временем. Трафик таких приложений увеличился на 253% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, написал «Петроград» .

По информации от пресс-службы Yota, средняя продолжительность сессии в этих приложениях выросла на 66%. Год назад этот показатель оставался практически неизменным.

Активность пользователей зависит от сезона: основная доля приходится на весну, когда формируется около 80% годового трафика. Интерес к планированию задач возрастает после зимы, достигая пика к марту.

Среди популярных сервисов лидирует Toggl, на который приходится 86% трафика и 59% общего времени использования. Далее следуют YouGile (6%), Weeek (3%) и Singularity App (2%).

Основную аудиторию составляют пользователи в возрасте от 36 до 45 лет — 33%. Следом идут группы от 26 до 35 лет (25%) и от 46 до 55 лет (17%). Пользователи от 14 до 20 лет, хотя и составляют меньшую долю (6%), проводят в сервисах больше всего времени — в среднем около 44 минут за сессию.

По объему трафика Санкт-Петербург занимает третье место после Москвы и Новосибирска. В городе сервисами планирования чаще пользуются мужчины, чем женщины — 68% против 32%.

Аналогичную динамику фиксирует и МегаФон: в марте интерес к таким сервисам вырос в 2,5 раза по сравнению с первым месяцем зимы. Также отмечается рост использования российских приложений для управления задачами.