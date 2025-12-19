В Петербурге завершили обновление жилья для детей-сирот

В четверг, 18 декабря, в Санкт-Петербурге завершился ремонт жилых помещений для детей-сирот. Благодаря проведенным работам 79 детей получили улучшенные условия для проживания. Об этом написал «Петроград» .

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в городе обновили 63 жилых помещения общей площадью 2,683 тысячи квадратных метров. Собственниками жилья являются дети-сироты. Работы включали комплексный ремонт: малярные и штукатурные работы, замену напольных покрытий, установку новых дверей и окон, модернизацию сантехники и замену электропроводки.

Ремонт проводился в 18 районах Петербурга. С 2012 по 2024 год по этой программе было обновлено 850 помещений на общую сумму 350 миллионов рублей. В 2026 году планируется отремонтировать 70 жилых помещений для 81 ребенка-сироты.