В Петербурге уровень безработицы в июне составил 0,3% от рабочей силы

На совещании городского правительства Петербурга одобрили план мероприятий для поддержания уровня бедности на уровне 3,5%. Этот показатель подтверждает, что город остается одним из лидеров России по низкому уровню бедности, написал «Петроград» .

«Дорожная карта» включает 22 мероприятия, направленные на создание рабочих мест для инвалидов, временное трудоустройство подростков 14–18 лет, поддержку безработных в открытии бизнеса и социальные выплаты малоимущим. Также будет продолжен мониторинг социальных контрактов и ежегодная индексация мер поддержки, сообщила пресс-служба Смольного.

В Петербурге фиксируется низкий уровень безработицы — в июне он составил 0,3% от рабочей силы. Более 37% трудоспособных жителей с инвалидностью заняты, что на 9% выше среднего по стране. Реализацией плана занимаются 23 органа городской власти.