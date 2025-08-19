В Петербурге уровень безработицы в июне составил 0,3% от рабочей силы

На совещании городского правительства Петербурга одобрили план мероприятий для поддержания уровня бедности на уровне 3,5%. Этот показатель подтверждает, что город остается одним из лидеров России по низкому уровню бедности, написал «Петроград».
«Дорожная карта» включает 22 мероприятия, направленные на создание рабочих мест для инвалидов, временное трудоустройство подростков 14–18 лет, поддержку безработных в открытии бизнеса и социальные выплаты малоимущим. Также будет продолжен мониторинг социальных контрактов и ежегодная индексация мер поддержки, сообщила пресс-служба Смольного.
В Петербурге фиксируется низкий уровень безработицы — в июне он составил 0,3% от рабочей силы. Более 37% трудоспособных жителей с инвалидностью заняты, что на 9% выше среднего по стране. Реализацией плана занимаются 23 органа городской власти.
