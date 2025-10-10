В Петербурге сообщили о завершении десятого сезона «Поющих мостов»

Издание «Петербургский дневник» сообщает о завершении десятого сезона шоу «Поющие мосты». В этот вечер прозвучат произведения композиторов, отмечающих юбилеи в этом году.

Генеральный директор учреждения культуры «Петербург-концерт» и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Артюшкина назвала проект «Поющие мосты» визитной карточкой города: «То, что такая музыка звучит в Петербурге, — это прекрасно! Произведения таких великих композиторов, как Чайковский, Свиридов, Дунаевский, знакомят петербуржцев и гостей города с нашей прекрасной музыкальной культурой».

Художественный руководитель Фонда композитора Андрея Петрова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ольга Петрова поделилась: «За время существования Петербурга у города появились свои символы. И вот уже 10 лет в нашем городе существует еще один символ, музыкальный, — звуковое шоу „Поющие мосты“».