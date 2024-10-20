В Петербурге дом с конспиративной квартирой Ленина признали региональным памятником

Жилой дом в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу Большой Сампсониевский проспект 108 и Сердобольская улица 1 признали памятником на региональном уровне, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу комитета по охране городских памятников.
Известно, что в октябре 1917 года Владимир Ленин устроил в этом здании конспиративную квартиру. Жилье принадлежало представительнице большевиков Маргарите Фофановой. В последующие годы дом реконструировали, добавив к нему несколько корпусов.
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