В Петербурге дом с конспиративной квартирой Ленина признали региональным памятником

Жилой дом в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу Большой Сампсониевский проспект 108 и Сердобольская улица 1 признали памятником на региональном уровне, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу комитета по охране городских памятников.

Известно, что в октябре 1917 года Владимир Ленин устроил в этом здании конспиративную квартиру. Жилье принадлежало представительнице большевиков Маргарите Фофановой. В последующие годы дом реконструировали, добавив к нему несколько корпусов.