В Перми создадут дождевые сады за 4,2 млн рублей
Власти Перми объявили тендер на привлечение исполнителя работ по созданию дождевых садов вдоль берега реки Данилиха. Максимальная сумма договора составляет 4,2 миллиона рублей — соответствующая информация была опубликована на официальном ресурсе государственных закупок, написал сайт properm.ru.
По условиям технического задания, проект предполагает создание системы отвода ливневых сточных вод в виде водо-зеленых зон. Первая такая зона разместится рядом с улицей Голева, дом №2 («Сквер Каменских»), вторая — неподалеку от Центрального рынка, близ трамвайного моста.
Исполнитель проекта обязан провести земельные работы, установить дренажи, осуществить посадку травянистых растений, кустов и травы. Все мероприятия должны завершиться в период с середины сентября до середины ноября текущего года. Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение «Городское зеленое строительство».