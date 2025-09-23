В пензенском городе Городище приведут в порядок дороги на двух улицах

Завершились торги по определению подрядчика для ремонта дорог на улицах Буденного и Молодежной в городе Городище Пензенской области. Заказчик — администрация города, написала «Пенза-пресс» .

Начальная цена контракта — 2,9 миллиона рублей. Деньги на работы выделят из местного бюджета. Подрядчик должен будет приступить к ремонту сразу после заключения контракта и закончить в течение 40 дней. На все работы дадут гарантию на два года.

В аукционе участвовали четыре компании. Победителем стала фирма, которая предложила наименьшую цену. Сумма контракта — 2,2 миллиона рублей.