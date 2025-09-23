В Пензе выделят дополнительные средства на благоустройство города

В Пензе около 21 миллиона рублей будет выделено на мероприятия по благоустройству и озеленению. Это следует из опубликованных на сайте городской администрации постановлений о перераспределении бюджетных ассигнований, написала «Пенза-пресс» .

Согласно документам, общий объем финансирования складывается из двух субсидий: 15 миллионов 776 тысяч рублей и 5 миллионов 377 тысяч рублей. Эти средства были ранее зарезервированы в бюджете на 2025 год.

Работы по озеленению в городе уже ведутся. Например, 4 сентября на улице Московской в центре Пензы было высажено более 200 деревьев и кустарников, включая дубы, ели, липы, рябины и калины. Финансирование посадок осуществляется из городского бюджета при участии благотворителей и общественных организаций.