В Оренбургской области зафиксировали рост средней зарплаты

В ноябре 2025 года медианная предлагаемая зарплата в Оренбургской области достигла 69,9 тысяч рублей, что почти на 3% выше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на разницу между ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей, разрыв постепенно сокращается. Об этом написал сайт 56orb.ru.