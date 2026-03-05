В ННГУ имени Лобачевского откроют программу подготовки врачей функциональной диагностики

В текущем году в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского откроется новая образовательная программа — подготовка врачей функциональной диагностики. Об этом рассказал представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов, написало ИА «Время Н» .

«Функциональная диагностика — один из самых быстроразвивающихся разделов медицины», — подчеркивает Никонов.

Современные технологии и чувствительные приборы позволяют медикам выявлять нарушения на ранних стадиях быстро, безболезненно и без вреда для здоровья пациентов. Специалисты этого профиля сегодня очень востребованы в здравоохранении.

Обучение будет организовано на базе Института биологии и биомедицины ННГУ и ведущих медицинских центров Нижнего Новгорода. Ординатура будет доступна для врачей по специальностям: «лечебное дело», «педиатрия», «медицинская биофизика» и «медицинская кибернетика».