В Нижний Новгород придет похолодание на следующей неделе

Похолодание до нуля градусов придет в Нижний Новгород на следующей неделе. На протяжении четырех дней ожидается мокрый снег. Такой прогноз размещен на «Яндекс.Погоде», написал сайт newsnn.ru .

Дожди начнутся уже в эти выходные, 4–5 апреля, и не прекратятся до 14 числа как минимум. С 9 по 12 апреля к ним добавится снег.

В начале недели еще возможно тепло до +10 градусов. К четвергу температура опустится до +3 градусов, а по ночам может быть и вовсе до нуля. К выходным ожидается до +6 градусов.

Потепление до +10 градусов вновь вернется в Нижний Новгород 14 апреля. Тогда же прекратятся осадки, ожидается облачная погода с прояснениями.