В Нижнем Тагиле повысится температура воздуха, начиная с 11 марта
В Нижнем Тагиле начиная с 11 марта ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.
Прогноз погоды выглядит следующим образом:
— 10 марта: Днем -12 градусов, ночью -29 градусов.
— 11 марта: Днем потеплеет до -6 градусов, ночью -15 градусов.
— 12 марта: День принесет положительные значения температуры (+1 градус), ночью -6 градусов.
— 13 марта: Температура продолжит расти, днем до +3 градуса, ночью -1 градус.
— 14 марта: Теплый день с температурой +6 градусов, ночью +2 градуса.
— 15 марта: Максимальная температура составит +7 градусов днем, ночью столбик термометра покажет ноль градусов.
Погода в ближайшие дни будет характеризоваться пасмурностью, возможны осадки в виде небольшого мокрого снега 11, 12 и 14 марта. Ветер сохранится умеренным, западным и юго-западным направлением, с максимальными порывами до четырех метров в секунду.