В Нижнем Тагиле организовали приют для собак в неподходящих условиях

В одном из гаражей на улице Аганичева в Нижнем Тагиле обнаружили приют для бездомных собак. В маленьком помещении содержат десятки животных, а условия для их проживания не соответствуют нормам. Об этом изданию «Поясним за Тагил» стало известно благодаря сообщению одной из местных жительниц.

«Собаки очень жалобно скулят, непонятно, гуляют ли с ними, кормят ли их. На передержку животных берет некая женщина. На вопрос о том, почему содержит их в таких условиях, ответ неоднозначный — других возможностей нет», — поделилась информацией собеседница издания.

Жители близлежащего квартала активно обсуждают сложившуюся ситуацию в интернете. Они выражают свое недовольство постоянным лаем и испытывают жалость к собакам, которые не могут выйти на улицу.

Женщина, которая организовала приют, утверждает, что содержание собак в закрытых помещениях — обычное явление для большинства передержек. В качестве примера она привела случаи, когда питомцев селят в гаражах.