В Нижнем Новгороде выявили высокое число преступлений по пьяни

В Нижнем Новгороде каждое десятое преступление в 2025 году совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация была озвучена на заседании думы по экономике, промышленности и предпринимательству, написало НИА «Нижний Новгород».
Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по Нижнему Новгороду Евгений Попков подчеркнул, что борьба с незаконным оборотом алкоголя является одним из ключевых направлений работы.
«На территории города за четыре месяца 2025 года практически каждое десятое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Из них 26 тяжких и особо тяжких против личности, 59 — против имущества граждан», — отметил он.
В городе работают два предприятия по производству алкогольной продукции, а также 19 организаций занимаются ее оптовой продажей и более 590 — розничной.
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