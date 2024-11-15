В Нижнем Новгороде выделят более 214 млн рублей на восстановление Триумфальной арки XIX века

Триумфальную арку обнаружили в нижней части Нижнего Новгорода в ходе проведения строительных работ. Постройка была сделана в XIX веке. В ближайшие годы объект восстановят, сообщает сайт newsnn.ru .

Отмечается, что ремонтные мероприятия включены в проект городского бюджета на 2025–2027 годы. На реконструкцию Триумфальной арки потратят более 214 миллионов рублей, передает RT.

После восстановления вокруг уникального сооружения планируют возвести стеклянную сферу. После этого арка станет новой достопримечательностью Нижнего Новгорода.