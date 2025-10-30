В Нижнем Новгороде состоялся финал конкурса «Робототехническое многоборье-2025»

В Нижнем Новгороде прошел финал всероссийского конкурса «Робототехническое многоборье-2025», собравший более сотни школьников из 27 регионов России. Мероприятие, организованное Министерством образования и науки Нижегородской области и региональным центром развития талантов «Вега», состоялось на двух площадках — в Анкудиновской средней школе и городском парке «Швейцария». Об этом написало ИА «Время Н» .

Участниками соревнований стали ученики старших классов, интересующиеся инженерией, программированием и современными технологиями. Им было предложено решать задачи по пяти направлениям: водная робототехника, космические технологии, сухопутная робототехника, беспилотные авиационные системы и информационная безопасность.

Конкурс состоял из теоретических заданий и практических испытаний, в ходе которых школьники показали свои навыки программирования, сборки роботов и командной работы. Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков подчеркнул, что мероприятие приобретает все большее значение, привлекая талантливых ребят, которые в будущем смогут внести значительный вклад в развитие отечественной науки и техники.